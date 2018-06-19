Google создал нейронную сеть, предсказывающую вероятность смерти пациента

Разработчики Google на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ) создали нейронную сеть, которая предсказывает вероятность смерти пациента, анализируя массив медицинских показателей. Эксперты пока с осторожностью относятся к системе, акцентируя внимание на индивидуальных особенностях здоровья пациентов и высокой вероятности выдачи нейросетью ошибочных данных, а также указывая на риски нарушения врачебной тайны.

Как сообщает Bloomberg, нейросеть смогла более точно (19,9% против 9,3%) предсказать смерть пациентки с терминальной стадией рака во время пребывания в больнице, чем стандартные программы больницы. Нейросеть в процессе своего обучения учитывала 175639 факторов, в том числе, благодаря быстрому анализу, ранее недоступные для компьютерных программ записи из бумажных медкарт пациентов. Разработка Google также может давать прогноз выздоровления пациента, предсказать срок его пребывания в больнице и вероятность повторного обращения.

Сторонники разработки полагают, что оперативный анализ огромного массива данных может помочь врачам и спасти чью-то жизнь.

Другие эксперты отмечают опасность предоставления корпорациям, таким как Google, монополии на личные данных пациентов – включая их истории болезней, которые являются врачебной тайной.

В России существуют отечественные разработки ИИ в области медицины. В январе 2018 года сообщалось, что в Национальном медицинском исследовательском центре им. академика Е.Н. Мешалкина и израильской лаборатории EP Dynamics разработали искусственный интеллект, помогающий в диагностике и лечении нарушений ритма сердца – он уже научился предсказывать исход операций на сердце лучше врачей.

Подробный обзор применения искусственного интеллекта и big data в медицине – в тематическом материале Vademecum.

Источник: Bloomberg

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