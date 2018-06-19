ФП «Оболенское» соответствует требованиям GMP РФ

В начале июня 2018 года Министерство промышленности и торговли РФ выдало производственной площадке АО «ФП «Оболенское» Заключение GMP-0144-000263/18 о соответствии требованиям Правил надлежащей производственной практики (GMP РФ).

Стандарт GMP является базовым отраслевым стандартом и определяет основные требования к работе фармацевтических производств для обеспечения выпуска качественных, безопасных и эффективных лекарственных средств.

OBL Pharm (ФП «Оболенское») — российская фармацевтическая компания, занимающаяся разработкой, производством и продвижением современных, качественных лекарственных препаратов.

Компания производит более 150 рецептурных и безрецептурных препаратов основных терапевтических направлений: гастроэнтерология, кардиология, флебология, боль, бессонница, неврология, мужское здоровье и другие. В портфель компании входят как инновационные разработки, так и дженериковые препараты.

С 2013 г. OBL Pharm входит в группу компаний «Алванса» (Alvansa Group), акционерами которой являются «Газпромбанк» и инвестиционный фонд UFG Private Equity.

gmpnews