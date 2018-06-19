Правительство РФ озвучило планы по увеличению несырьевого экспорта

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев провел заседание президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Ключевой темой заседания стала реализация проектов по направлению «Международная кооперация и экспорт», а также механизмы специальных инвестиционных контрактов. Во встрече принял участие Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

По словам Дмитрия Медведева, первоочередной целью нового Правительства станет реализация национальных стратегических проектов. В соответствии с майскими указами Президента кураторами национальных проектов будут выступать заместители Председателя Правительства, а непосредственными руководителями этих проектов станут министры.

В каждом министерстве необходимо определить заместителя министра, который отвечает за проектную работу, — подчеркнул глава Правительства.

В качестве приоритетного направления деятельности Дмитрий Медведев выделил проектную работу по направлению «Международная кооперация и экспорт». Глава Правительства отметил необходимость создания в базовых отраслях экономики, прежде всего, в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора.

В цифрах – это увеличение объёма несырьевого неэнергетического экспорта до 250 млрд долларов к 2024 году. И до 100 млрд долларов – объёма экспорта услуг. Нужно серьёзно поработать над развитием экспортных возможностей. Это и промышленность, и аграрно-промышленный комплекс, и сфера услуг, — заявил Премьер-министр.

Для достижения этих показателей Дмитрий Медведев предложил отменить избыточные требования при лицензировании экспорта, организовать на базе Росэкспортцентра систему «одного окна», которая позволит минимизировать вмешательство контролирующих структур, и заняться улучшением логистической инфраструктуры.

По оценкам Российского экспортного центра, чтобы выйти на заявленные позиции, нам нужен ежегодный объём несырьевого экспорта примерно 50 млрд долларов. А это невозможно сегодня без новых инвестиций, новых производств, без активного участия государственных институтов развития – я имею в виду Внешэкономбанк и другие институты, — заключил глава Правительства.

В ходе заседания Дмитрий Медведев рассказал о подписанном Постановлении «Об изменениях в порядке субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам». Документ значительно расширяет понятие экспортного кредита и включает такие инструменты финансирования, как аккредитивы, различные дисконты и факторинговые операции. Кроме того, документ предполагает увеличение суммы предельного финансирования по одному экспортному проекту с 7 млрд до 15 млрд рублей. Для привлечения к выполнению задачи по развитию экспорта большего количества коммерческих банков был также изменен критерий их отбора для включения в программу государственного субсидирования. Теперь экспорт могут финансировать банки с размером капитала до 20 млрд рублей (вместо 25 млрд рублей ранее).

Глава Правительства также заявил, что необходимо модернизировать российские торгпредства за рубежом и завершить формирование эффективной системы финансовой поддержки экспорта.

gmpnews