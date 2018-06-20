Лента · В России 440 Выручка аптек «Ригла» в центре Москвы за последнюю неделю выросла в 1,5 раза

Выручка аптек «Ригла» в центральных районах столицы за последнюю неделю выросла в 1,5 раза за счет болельщиков, приехавших на чемпионат мира по футболу. Как сообщил РБК гендиректор сети Александр Филиппов, в основном увеличились продажи нелекарственного ассортимента.

«Презервативов, конечно, они очень много берут, очень их продажи за последнюю неделю выросли, — рассказала агентству сотрудница сети. — А вот, например, таблетки, снимающие похмельный синдром, особым спросом не пользуются. Видно, что ребята к нам выносливые приехали».

«Фармацевтический вестник»