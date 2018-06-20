Объем выпуска иммунобиологических препаратов НПО «Биомед» превысил 6 млн упаковок

Крупнейшему предприятию Пермского края в области разработки и производства иммунобиологических препаратов научно-производственному объединению «Биомед», филиал НПО «Микроген» холдинга «Нацимбио» (входит в Госкорпорацию Ростех), исполнилось 120 лет со дня основания.

По данным на 2018 год, ежегодный объем выпуска иммунобиологических препаратов различных групп Пермского филиала НПО «Микроген» превысил 6 млн упаковок. В частности, ежегодный объем производства вакцин для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B и других опасных заболеваний также вырос и составляет порядка 23 млн доз. В период с 2015 года рост объемов выпуска лекарственных препаратов бактериофагов для лечения и профилактики инфекционных заболеваний достиг 1 млн упаковок в год.

«Разработка и производство лекарственных препаратов для поддержания здоровья и создания условий для обеспечения независимости страны от импорта являются одной из ключевых задач наших предприятий. Благодаря сотрудникам Пермского НПО «Биомед» разработан целый ряд лекарственных препаратов, способных составить серьёзную конкуренцию зарубежным аналогам. Уверен, что коллектив филиала и в дальнейшем будет вносить существенный вклад в развитие отечественной иммунобиологический отрасли», — отметил Кирилл Гайдаш, генеральный директор НПО «Микроген».

История Пермского научно-производственного объединения «Биомед» берет свое начало в 1898 году с проведения в бактериологической лаборатории Губернского Земства прививки от бешенства пастеровской вакциной, впервые изготовленной на Урале. В период с 1898 по 1919 гг. организуется производство следующих лечебных сывороток и вакцин: противодифтерийной, противодизентерийной, противоскарлатинозной сывороток; антирабической, скарлатинозной, холерной, тифозной, паратифозной, оспенной вакцин.

В 30-ые годы предприятие приступило к производству дифтерийного анатоксина и выпуску противодизентерийной вакцины в таблетках. В 1937 году организуется выпуск противокоревой и менингококковой сывороток. В годы Великой Отечественной войны осваивается выпуск сывороток для профилактики и лечения анаэробных инфекций — газовой гангрены и столбняка, а также расширяется производство сухого дизентерийного и брюшнотифозного бактериофагов.

В 1942 году под руководством А.В. Пшеничнова и Б.И. Райхера создана вакцина против сыпного тифа, остро необходимая в условиях военного времени. Ученые были удостоены Государственной премии СССР.

С 1950 года предприятием также осваиваются и внедряются в производство методы очистки и концентрации антитоксических сывороток, анатоксинов, производство ряда комплексных препаратов — коклюшно-дифтерийной и коклюшно-дифтерийно-столбнячной вакцин.

В результате работы ученых НПО «Биомед», к 80-м годам практическое здравоохранение получило более 40 наименований медицинских иммунобиологических препаратов, включая противогангренозную и противостолбнячную сыворотки, секстанатоксин для профилактики столбняка, ботулизма и газовой гангрены, интерферон, колибактерин, иммуноглобулин для профилактики и лечения клещевого энцефалита. Учеными также разрабатываются иммуноферментные тест-системы для диагностики дифтерии, ботулизма, газовой гангрены и стафилококковой инфекции.

В 1995 году предприятие открыло одно из ключевых производственных направлений – разработку и выпуск лекарственных препаратов бактериофагов. В настоящее время ассортиментный портфель предприятия насчитывает более 80 наименований продукции.

gmpnews