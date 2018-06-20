Johnson & Johnson может оспорить регистрацию дженерика «Фармасинтеза»

Фармацевтическое подразделение Johnson & Johnson — Janssen — может подать в суд на российского производителя лекарств «Фармасинтез». Тот зарегистрировал аналог лекарства против ВИЧ рилпивирин, патент на который принадлежит Janssen и истекает только в 2027 году.

«Фармасинтез» зарегистрировал аналог действующего против ВИЧ препарата рилпивирин под маркой «Лаконивир». Из реестра лекарственных средств следует, что компания намерена сама производить субстанции для препарата на мощностях своего завода «Братскхимсинтез», а также использовать субстанции индийской «Эрин Лайф Сайенсиз».

Оригинальный препарат рилпивирин под брендом «Эдюрант» производит подразделение американской Johnson & Johnson — Janssen. Его предельная цена составляет 23,9 тыс. руб. за упаковку.

Катерина Погодина, управляющий директор «Янссен» Россия и СНГ, прокомментировала данную ситуацию:

«Препарат «Эдюрант» (рилпивирин) обладает патентной защитой на территории Российской Федерации до 2027 года; компания длительное время прикладывает значительные усилия для обеспечения максимального доступа российских пациентов к эффективной и безопасной антиретровирусной терапии и предпримет все необходимые законные меры по защите своих интеллектуальных прав в случае необходимости».

Советник Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) Евгений Орешин напоминает, что в 2009 году Высший арбитражный суд вынес решение, по которому сама по себе регистрация дженерика в период действия патента на оригинальный препарат не является нарушением.

«Регистрация лекарства занимает значительное время, поэтому логично, что производитель дженерика запускает эту процедуру до истечения патента, чтобы начать производить лекарство непосредственно после истечения патента»,— отмечает господин Орешин.

В то же время он признает, что регистрация аналога за девять лет до истечения патента может вызвать обоснованные опасения со стороны производителя оригинального препарата и стать причиной судебного разбирательства.

gmpnews