Российские фармпроизводители начали работу на международной выставке CPhI China 2018

Минпромторг России, ФБУ «ГИЛС и НП» и Торговое представительство России в Китае объединяют усилия по поддержке экспортоориентированных фармацевтических предприятий.

Китайская Народная Республика обладает богатым опытом в сфере медицинской промышленности и наибольшими производственными мощностями – здесь производится почти три четверти активных фармацевтических ингредиентов в мире, а китайский медицинский рынок – второй по величине в мире.

«Российская медицинская индустрия впечатляет своими результатами – наметился новый тренд на производство инновационных препаратов на основе оригинальных российских разработок, активно происходит локализация зарубежных компаний, созданы эффективные инструменты поддержки экспорта, один из которых – активное участие в международных выставках», – отметил Директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин, возглавивший российскую бизнес-миссию, задача которой увеличение экспорта российских лекарственных препаратов, а также установление эффективного сотрудничества между представителями регуляторных структур двух стран.

В делегацию, организованную Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, вошли Торговый представитель России в Китае Сергей Сорокин, директор Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик Владислав Шестаков, представители компаний «Максвелл Биотех Групп», «Брайт Вэй», «Московский эндокринный завод», ГК «ХимРар», Кемеровской фармацевтической фабрики, которые представили в рамках выставки свои новейшие разработки. В планах компаний – выход и закрепление своих позиций на международном рынке.

К примеру, ГК «БРАЙТ ВЭЙ» ставит целью осуществление экспорта готовых лекарственных форм не только в страны Евразийского экономического союза, но и в Латинскую Америку, Кубу и другие страны азиатского региона. Компания планирует обсудить сотрудничество по продвижению продукции ООО «Велфарм», входящее в ГК «Брайт Вэй», на зарубежные рынки и заключить предварительные соглашения с бизнес-партнерами.

В планах ОАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика» поставка сухих растительных экстрактов, объём рынка которых в Китае исчисляется тысячами тонн в год. «У нас высокий потенциал. Только в России в сибирском и байкальском районах произрастают ряд растений, которых больше нет нигде в мире – например, алтей, облепиха, кипрей, элеутерококк и многие другие» – говорит представитель компании.

В том числе в Китае представлены участники проектного офиса «Продвижение» Минпромторга России – проекта, который был создан специально для поддержки отечественных высокотехнологичных научных разработок лекарственных средств и медицинских изделий. В портфеле участников инновационные препараты, которые находятся сейчас в разработке и могут оказаться перспективными для инвестиционного сотрудничества с китайским фармацевтическим бизнесом. Среди них – новые анальгетики, кардиопротектор, антидепрессанты и другие лекарственные средства, прошедшие разные стадии испытаний в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013-2020 годы».

CPhI – ведущая международная выставка фармацевтикой индустрии Азиатского региона, которая каждый год становится эпицентром встреч представителей компаний-производителей лекарственных препаратов. В этом году мероприятие объединило более двух тысяч производителей со всего мира.

Материал подготовлен Центром корпоративных коммуникаций S-Group

gmpnews