Власти Москвы объявили конкурс на закупку лекарств на 22,6 млрд рублей

Власти Москвы объявили конкурс на право поставки 31 МНН лекарственных препаратов на общую сумму 22,6 млрд рублей. Это второй офсетный контракт, предусматривающий встречные обязательства поставщика по инвестициям в строительство фармзавода. Минпромторг и участники рынка раскритиковали его условия, однако, по данным Vademecum, заключением сделки со столичным правительством уже заинтересовались «Фармстандарт», «Натива» и «Р-Фарм».
Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются с 19 июня, а рассмотреть их планируется 31 августа.
По условиям контракта победитель должен будет инвестировать в создание или модернизацию производства препаратов не менее 3 млрд рублей.
Контракт заключается на 10 лет. На организацию производства инвестору отводится четыре года. Поставки препаратов по заказу властей Москвы должны начаться с января 2022 года и продолжаться до сентября 2028 года.
По данным Vademecum, часть производителей и Минпромторг выступили с критикой планируемого контракта. Минпромторг в начале июня 2018 года подготовил свой отзыв в Экспертное управление Администрации Президента РФ.
Перечень представленных МНН «разрозненный как с точки зрения нозологий, так и по требованиям к организации производства», — пишет в обращении первый замминистра Сергей Цыб. — Инвестору с учетом многообразия форм выпуска нужно будет создать как минимум семь отдельных производственных участков. Исходя из предлагаемого объема инвестиций такое производство будет нерентабельным, — полагает Цыб.
Кроме того, Минпромторг уже предоставлял субсидии по программе «Фарма-2020» на разработку и организацию производства препаратов с МНН, упомянутыми в проекте офсетного контракта. Это вальпроевая кислота (7 млн рублей субсидий получил «Р-Фарм»), сорафениб (60 млн рублей, «Ф-Синтез»), цетуксимаб (33,5 млн рублей, «Р-Фарм»), этанерцепт (40 млн рублей, «Генериум»).
Выпуск препаратов из перечня предусмотрен уже заключенными специальными инвестиционными контрактами (СПИК) в сфере фармацевтики, отмечают в Минпромторге. Например, СПИК с «АстраЗенекой» предусматривает производство будесонида+формотерола и тикагрелора, с «Биокадом» – дарбэпоэтина альфа, что входит в противоречие с обещанием московских властей предоставить инвестору статус единственного поставщика таких препаратов.
На Москву приходится 20% госзакупок препаратов из перечня ЖНВЛП, а по 31 МНН из перечня для офсетного контракта и того больше – 31,23%. Исполнение такого контракта грозит фармпроизводителям России сокращением объемов производства лекарств из списка ЖНВЛП, а зарубежные производители рискуют не исполнить условия СПИК, пишет Цыб.
Кроме того, как указывает министерство, 10 МНН из перечня находятся под патентной защитой. Например, сорафениб от Bayer (его производит «Натива», но у нее свой патент на кристаллическую модификацию препарата), а респеридон уже упаковывает в Москве «Макиз Фарма».
Чтобы избежать проблем и противоречий, Цыб предлагает согласовывать планируемые офсетные контракты правительства Москвы с Минпромторгом.
На публичных слушаниях по офсетному инвестконтракту присутствовали представители «Фармстандарта», «Нативы», «Биокада» и «Герофарма». Производители отметили разнопрофильность препаратов, предлагаемых к производству.
«Ту номенклатуру, которую они хотят видеть, не делает ни один производитель – ни российский, ни иностранный. Там слишком широкая гамма терапевтических областей», – говорит менеджер фармпроизводителя, знакомого с условиями контракта.
Чтобы организовать такое производство, понадобится минимум 12 млрд рублей инвестиций, особенно с учетом дороговизны производства гормональных препаратов и цитостатиков, уверен председатель правления Ассоциации фармпроизводителей Евразийского экономического союза (АФПЕС) Дмитрий Чагин. По его мнению, конкурс сформирован «под конкретную компанию», правда, он не указал, какую именно.