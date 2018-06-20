«Нацимбио» сдвигает срок запуска завода по производству препаратов крови

Фармацевтическая дочка «Ростеха», компания «Нацимбио» переносит срок запуска завода по производству препаратов крови на конец 2019 года, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу «Нацимбио».

Согласно распоряжению правительства от 2016 года о назначении компании единственным поставщиком препаратов плазмы крови на 2016-2017 годы, Минпромторг совместно с Ростехом, «Нацимбио», МЭР и правительством Кировской области должны были представить правительству дорожную карту по завершению строительства и вводу в эксплуатацию завода до конца 2018 года.

«Завод полностью не является собственностью компании, в связи с чем проводить какие-либо проектные работы на объекте мы не можем… С учетом сроков передачи имущества, запуск проекта будет сдвинут. Новый срок окончания строительства первой очереди производства, утвержденный на комиссии по развитию препаратов крови при правительстве РФ, перенесен на конец 2019 года», — заявили RNS в «Нацимбио», отметив, что на сегодняшний день передача имущества фактически еще не завершена.

В Росимуществе сообщили, что ведомство передало объекты недвижимого имущества в июне 2018 года, и в настоящее время осуществляет мероприятия по передаче объектов движимого имущества.

«В рамках исполнения распоряжения правительства Российской Федерации от 05.10.2017 № 2166-р о передаче имущества, находящегося в федеральной собственности, ГК «Ростех» в качестве имущественного взноса Российской Федерации, в целях создания современного промышленного производства препаратов крови путем завершения строительства завода по их производству в г. Кирове, Росимуществом в настоящее время осуществляются мероприятия по передаче объектов движимого имущества. Передача объектов недвижимого имущества завершена Росимуществом в июне 2018 года», — сказали в Росимуществе.

Согласно данным СПАРК, собственниками компании, которая занимается реализацией проекта по достройке завода в Кирове являются «Нацимбио» (37,5%), фармацевтическая компания «Фармстандарт» (37,5%) и итальянская компания Kedrion.

В «Нацимбио» подчеркнули, что «в рамках соглашения стороны подтвердили намерение завершить строительство и ввести в эксплуатацию производство отечественных препаратов крови по технологии Kedrion Biopharma».

gmpnews