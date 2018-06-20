Россия вводит пошлины на американские товары, имеющие аналоги в нашей стране

Россия решила ввести дополнительные пошлины на импортируемые из США товары. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин. Попадут ли под эти меры лекарства и медицинские изделия, станет известно через несколько дней.

«Пошлины будут касаться только продукции, имеющей аналоги на российском рынке и не окажут негативного влияния на макроэкономические показатели», – сказал Орешкин.

Он добавил, что меры приняты в ответ на введение США пошлин на импорт стали и алюминия, то есть речь не идет о контрсанкциях, закон о которых недавно принят в России. «Ограничения вводятся из-за того, что США продолжают применять меры в виде дополнительных пошлин на ввоз стали и алюминия и при этом отказываются предоставить компенсацию возникающих у России потерь, Россия использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США», – пояснил министр.

«Окончательный перечень будет сформирован в ближайшее время – потребуется еще несколько дней», – говорят в пресс-службе министерства.

Стоит отметить, что Россия не одинока в своем ршении. Ранее в ответ на действия США о введении пошлин на более чем 600 американских товаров объявил Китай, среди них есть медоборудование.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»