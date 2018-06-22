Вероника Скворцова: в 2019 г. будет внедрена электронная форма контракта на лекарства

Минздрав вместе с Федеральным казначейством намерены в 2019 году внедрить новый электронный порядок внесения данных в систему электронного учета лекарств. Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассчитывает, что таким образом удастся устранить неточности, которые ведут к завышению цен на препараты.

«Нам надо устранить ручной ввод данных по контрактам в систему, для этого вчера был подписан межведомственный приказ по созданию электронной формы контракта», – сообщила министр журналистам после совещания у Президента РФ Владимира Путина.

По ее словам, Федеральное казначейство планирует в 2019 году не только внедрить эту электронную форму, а сделать обязательным электронный ввод всех данных по каждому контракту по лекарствам.

Г-жа Скворцова отметила, что «если это произойдет, в течение 2019 года мы фактически профилактируем вольное и невольное искажение при внесении информации».

«Фармацевтический вестник»