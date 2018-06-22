В Татарстане узаконили единственного поставщика лекарств

Государственный совет Республики Татарстан принял закон, согласно которому единственным поставщиком лекарств и медицинских средств в медучреждения региона стало ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» («Таттехмедфарм»).

«Таттехмедфарм» уже выполняет эти функции, но на основании распоряжения Кабинета министров республики. «Реализация законопроекта сохранит существующую систему обеспечения лекарственными и иными средствами, а также ремонта и технического обслуживания медицинской техники», – объясняет председатель Комитета по социальной политике Госсовета РТ Светлана Захарова.

Такое решение позволит руководству региона избежать конфликтов с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), которая обычно отрицательно относится к практике назначения единственного поставщика. Установленный законом статус ФАС будет оспорить гораздо сложнее, чем постановление правительства.

Например, в Нижегородской области в сентябре 2015 года УФАС сочло, что решение правительства региона наделить госпредприятие «Нижегородская областная фармация» (НОФ) исключительными правами на работу с региональным лекарственным госзаказом способствует ограничению конкуренции. ФАС добилась отмены постановления, однако местные власти не сдались и нашли обходной путь, прибегнув к помощи депутатского корпуса. В начале 2016 года областное Заксобрание приняло региональный закон, утверждающий полномочия НОФ как единственного поставщика лекарств в медучреждения.

По данным системы СПАРК-Интерфакс, выручка ГУП «Таттехмедфарм» в 2016 году достигла 6,5 млрд рублей, чистая прибыль – 57,5 млн рублей.

Источник: Государственный совет Республики Татарстан

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