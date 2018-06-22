Большинство россиян покупают лекарства исходя из личного опыта применения

Российский рынок лекарственных препаратов насчитывает тысячи наименований. Многие из них являются аналогами, при этом иногда сильно отличаясь ценой. Что влияет на выбор лекарства потребителем: стоимость, совет фармацевта или страна-производитель? Чему россияне доверяют больше — опыту знакомых, рекомендациям фармацевтов или отзывам в Интернете?
По инициативе международного фармацевтического концерна STADAисследовательская компания Ipsos провела социологический опрос с целью разобраться, какие критерии являются решающими для россиян при выборе лекарств.
Критерии выбора лекарств
По старой памяти или то, что доктор прописал
Оказалось, что большинство российских потребителей (84% опрошенных) покупают препараты исходя из личного опыта применения. Это, в первую очередь, касается обезболивающих, противовирусных препаратов, витаминных комплексов и других лекарств, для покупки которых не обязателен визит к врачу.
Однако, когда недомогания выходят за рамки обычной простуды, легкой боли или нарушений работы ЖКТ, 79% респондентов в выборе лекарств следуют рекомендациям врачей.
Цена имеет значение
На стоимость препарата обращает внимание больше половины (64%) респондентов, в большинстве случаев выбирая более дешевые лекарства при одинаковом действующем веществе. Если цена в аптеке выше ожиданий пациента, даже назначения врача могут отойти на второй план.
Другие факторы
- Для 51% опрошенных важное значение имеет качество лекарства, которое респонденты определяют через терапевтическую эффективность, минимальное количество побочных эффектов и защищенность от подделок. При этом бренд и страна производства особого влияния на выбор препарата не оказывают.
- Почти половина (49%) респондентов в выборе лекарств ориентируются на советы знакомых. Особенно это касается сегмента противопростудных препаратов.
- 46% россиян прислушиваются к рекомендациям фармацевта в аптеке — в основном, для борьбы с простудами, а также, в поиске обезболивающего.
- 44% респондентов доверяют медицинской инструкции, утверждая, что только после ее изучения выбирают для себя лекарство, сравнивая официальную информацию с полученной рекомендацией.
- На отзывы в интернете ориентируется 40% россиян.
- Менее 20% покупателей при выборе лекарств руководствуются специальными предложениями, скидками и промо-акциями в аптеке.
Что не влияет на выбор?
По мнению большинства респондентов, на их выбор не влияет реклама препаратов (как за пределами аптеки, так и внутри нее), а также известность производителя и страны, в которой сделано лекарство. На прямой вопрос о том, производители какой страны вызывают наибольшее доверие при выборе препарата, россияне отдали предпочтение фармкомпаниям из Германии, России и Швейцарии.
Как видно из исследования, большинство покупателей при выборе лекарств ориентируются на свой предыдущий опыт, 80% россиян следуют рекомендациям врачей, а для 64% потребителей важное значение имеет цена, и при наличии аналогов, они выбирают более дешевый препарат. Половина россиян обращает внимание на качество лекарства, в том числе на то, как препарат защищен от подделок. Оказалось, что мнению знакомых доверяют больше, чем рекомендациям фармацевтов и отзывам в интернете.
Как проводился опрос
В исследовании, проведенном по инициативе компании STADA, приняли участие 1800 респондентов. Использование формата онлайн-опроса позволило охватить 37 городов России с населением свыше 500 тысяч человек. Выборка респондентов осуществлялась по возрастному (25—65 лет) и половому (женщины) признакам.