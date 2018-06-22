Здравоохранению и фармпрому нужны профессиональные кадры для создания новых лекарств

Ректоры медицинских и фармацевтических вузов обсудили в Пятигорске вопросы сотрудничества в рамках имеющихся научно-образовательных медицинских кластеров.

7 июня на базе Пятигорского медико-фармацевтического института (ПМФИ) ВПЕРВЫЕ прошло расширенное совместное заседание двух координационных учебно-методических советов Химико-фармацевтического научно-образовательного медицинского кластера и научно-образовательного медицинского кластера Северо-Кавказского федерального округа — «Северо-Кавказский». Вопросы, обсуждаемые в рамках расширенного совещания, касались развития инновационных проектов как в образовании, так и в науке, отдельно были освещены вопросы межкластерного взаимодействия.

Необходимость осуществления «прорывного научно-технологического и социально-экономического развития» страны определена в новом «майском» указе Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Важнейшие из национальных целей напрямую касаются и непосредственно образовательных учреждений, готовящих кадры для здравоохранения и фармацевтической промышленности: повышение продолжительности жизни россиян, устойчивый естественный рост численности населения; ускорение технологического развития страны; обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования.

Новые задачи диктует и активный переход медицины на новые принципы «4П», включая персонализацию лечения с использованием генетического паспорта пациента. Свои задачи ставит бурно развивающаяся отечественная фармацевтическая промышленность. В рамках новой ФЦП «Фарма 2030», например, главным направлением развития российской промышленности и практической науки становится разработка и выпуск инновационных лекарств на производствах полного цикла, их экспортная составляющая.

Вопросам реализации вузами данных направлений и было посвящено расширенное совместное заседание Координационных учебно-методических советов Химико-фармацевтического научно-образовательного медицинского кластера и научно-образовательного медицинского кластера Северо-Кавказского федерального округа — «Северо-Кавказский». Мероприятие прошло впервые на базе Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала Волгоградского государственного медицинского университета Минздрава России 7 июня, в рамках празднования 75-летия ПМФИ (бывш. ПФИ/ПГФА).

«Такой почтенный состав гостей — ректоров российских фармацевтических вузов и медицинских вузов СКФО, приехавших на празднование 75-летнего юбилея Пятигорского медико-фармацевтического института; их содержательный диалог по насущным для фармацевтической отрасли вопросам, превратил Пятигорск, хоть и ненадолго, в инновационную и фармацевтическую столицу Юга России!» — отметил в своем приветственном слове директор ПМФИ Всеволод Леонидович Аджиенко.

Сергей Викторович Поройский, проректор ВолгГМУ по учебной работе: в новом НЦИЛС сможем создавать новые отечественные препараты «от идеи до лекарственной формы»

Проректор по учебной работе Волгоградского государственного медицинского университета, С.В. Поройский представил обширный доклад о первых итогах и перспективах реализации инвестиционного проекта «Научный центр инновационных лекарственных средств (НЦИЛС) с опытно-промышленным производством ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России». Центр был построен в рамках реализацию ФЦП «Фарма 2020» («Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу»). НЦИЛС открыл свои двери и начал активную научную работу в 2018 году. Это крупнейший научно-производственный комплекс площадью 10 тыс. кв. м. оснащенный самым современным оборудованием, позволяющим реализовать технологический процесс создания новых отечественных препаратов от идеи до лекарственной формы.

В течение последних лет для Центра были приобретены: вычислительный кластер (суперкомпьютер) для биоинформационных исследований, высокотехнологичное научное оборудование для клеточных, геномных, протеомных технологий, оборудование для электрофизиологических исследований, психо- и нейрофизиологии, гемодинамики, биохимических исследований, сердечно-сосудистой фармакологии, клиники лабораторных животных, а также опытно-промышленного производства твердых лекарственных форм. Центр оснащен самой современной автономной инженерной инфраструктурой.

Двадцать две научно-производственные лаборатории НЦИЛС предоставили возможность продолжить исследования и начать реализацию новых инновационных проектов 162 высококвалифицированным специалистам. За время строительства центра, по инициативе ректора ВолгГМУ, академика РАН В.И.Петрова, осуществлена подготовка будущих кадров НЦИЛС в ведущих зарубежных (Италия, Германия, Австрия, Малайзия, Финляндия, Франция) и отечественных (Москва, Санкт-Петербург, Казань) научных центрах. За 2014-2017 гг. более 22 молодых специалистов центра успешно завершили подготовку в профильной аспирантуре и докторантуре ВолгГМУ. Реализована программа участия в конкурсе грантов для привлечения ведущих научных сотрудников мирового уровня в области геномики, протеомики, электрофизиологии, молекулярного моделирования и биоинформатики.

Естественно, что начало работы НЦИЛС имеет большой научный задел, реализованный известной в России школой фармакологов ВолгГМУ (академик РАН В.И.Петров, академик РАН А.А.Спасов, член-корреспондент РАН И.Н.Тюренков). Так, уже в начале своего пути, НЦИЛС имеет базу данных 26 тыс. потенциально активных соединений, создана библиотека 5 тыс. новых химических субстанций, запущена система компьютерного прогноза биологической активности и молекулярного моделирования, внедрен планшетный скрининг на 15 видов биологической активности, освоено первичное тестирование на 76 видов биологической активности, поддерживается в силе 66 патентов на фармакологически активные вещества (из них за 2014-2017 гг. получено 18 патентов).

В условиях новейших, высокотехнологичных лабораторий НЦИЛС, в рамках реализации ФЦП «Фарма-2020», продолжены доклинические исследования инновационных лекарственных средств: эндотелиопротекторв, противодиабетических препаратов, антиагрегантов. С Министерством образования РФ заключены 5 контрактов на доклинические исследования лекарственных средств антитромботического, противомигренозного действия, препаратов улучшающих мозговой кровоток, применяемых для лечения нарушений мозгового кровообращения, ВИЧ-1 инфекции, противоязвенных средств.

К клиническим испытаниям подготовлены новые соединения: опиоидное анальгетическое средство без наркогенного потенциала, ненуклеозидный ингибитор обратной транскриптазы ВИЧ-1, антидиабетогенное средство анксиолитическое, антидепрессивное и нейропротекторное средство, средство для коррекции гипомагнезиемии, средство активирующее эндотелиальную NO-синтазу; противомигренозное средство, негликозидный кардиотоник, противоязвенное средство, средство для лечения хронических нарушений мозгового кровообращения, антиагрегантное и антитромбогенное средства, дневной транквилизатор, церебропротектор с антиоксидантным механизмом действия.

Важным моментом является то, что уже сейчас целый ряд научных проектов по созданию инновационных отечественных лекарственных средств выполняется с научными сотрудниками Пятигорского медико-фармацевтического института — филиала ВолгГМУ. «Объединение опыта и лабораторных баз головного вуза и филиала позволяет добиться существенного синергетического эффекта в реализации новых проектов», — отметил С.В.Поройский.

Примечательно, обратил внимание проректор, что НЦИЛС ВолгГМУ является еще и инновационной площадкой подготовки кадров. Здесь смогут проходить обучение и практику студенты, ординаторы, аспиранты по реализуемым в ВолгГМУ специальностям «Фармация», «Медико-биологическое дело», «Биотехнические системы и технологии». НЦИЛС – это «кузница» новых поколений исследователей и реализации проектных работ. Очень важно, отметил С.В. Поройский на вопросы журналистов, что на базе центра смогут проходить практику студенты и повышать свою квалификацию сотрудники Пятигорского филиала ВолгГМУ.

Таким образом, подвел итог своего выступления проректор ВолгГМУ Сергей Викторович Поройский, НЦИЛС ВолгГМУ начал свою работу, продолжив реализацию традиций и проектов фармацевтических школ Волгограда и Пятигорска на качественно новом уровне развития материально технической и лабораторной базы, обозначив стратегические горизонты дальнейшего развития как одного из ведущих научно – производственных центров России по созданию инновационных отечественных лекарственных средств.

Игорь Анатольевич Наркевич, ректор Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета: объединение и внутрикластерная координация будут способствовать взаимному развитию

Свое выступление ректор Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета посвятил целому ряду направлений. Первое — оптимизация здравоохранения и лекарственного обеспечения. «Запросы со стороны здравоохранения растут, а удовлетворить их в целом адекватно [государство] не может». Поэтому нужно активнее внедрять, по его мнению оптимизацию затрат, разумную экономию и «бережливые» сервисы и технологии. Приведя в пример сотрудничество академии с центром Алмазова по послеоперационной терапии и повышении выживаемости пациентов и качества их жизни, И.А. Наркевич отметил важность фармакоэкономики и «пилотов» по лекобеспечению пациентов. Особенно это касается высокотехнологичной медицинской помощи и фармации, включая разработку и производство инновационных лекарств, что поможет решить многие медико-социальные проблемы, в частности, орфанной медицины.

Но в одиночку названные проблемы провизоры и фармацевты решить не могут, поэтому необходимо налаживать тесные контакты с медицинским сообществом.

Важны взаимодействия и с Минпромторгом России. Например, на апрельском совещании с участием министра Дениса Валентиновича Мантурова был обсужден вопрос о создании Ассоциации центров по разработке инновационных лекарств, созданных в рамках ФЦП «Фарма 2020». В состав ассоциации приглашены основные центры: Уральского и Казанского федеральных университетов, Ярославского и Волгоградского университетов и другие центры, у которых есть соответствующие компетенции.

Проблема в том, пояснил Наркевич, что необходимо субсидирование производителей, которые заказывают свои исследования в этих центрах. Это будет стимулировать и бизнес, и поддерживать сами центры через такую господдержку. Производители активны: они пробили себе целый ряд направлений господдержки, — «третий лишний», поддержку производства субстанций. А вот тема субсидирования вышеназванных центров пока пробуксовывает и не решена.

«Мы понимаем, — подчеркнул И.А. Наркевич, — что ни один российский вуз, даже самый крупный, не способен охватить все сферы, связанные с разработкой и лекарств, и БАДов. У каждого есть свои компетенции. Где-то идет параллельное движение, кто-то является лидером в своей области»… Поэтому, уверен ректор Санкт-Петербургского государственного химфармуниверситета, объединение позволило бы координировать процесс внутри, тем самым способствуя взаимному развитию.

Также ректор поднял вопрос о новых подходах к подготовке специалистов с высшим фармацевтическим образованием, их практических компетенциях, необходимых для работы в отрасли.

«Фармация кардинально меняется, мы не можем замыкаться только на аптеке…», — заявил он. Задача, по его мнению, стоит более серьезная, т.к. если идти по традиционному пути, можно скатиться к аналогу узкоспециализированных западных фармацевтических школ «pfarmacy schools». Другой путь – «китайский», ориентированный на продукцию для здоровья «life science», которая включает не только лекарства, но и косметологию, рациональное питание, ветеринарию и другие области.

Поэтому крайне важно в процесс образования внедрять междисциплинарные проекты, информатизацию и пр. «Биоинформатика, моделирование процессов в фармацевтике, причем не ограничиваясь только поиском новых соединений для создания лекарств…», — перечислил И.А. Наркевич новые направления, внедрение которых поможет значительно уменьшить сроки исполнения исследований и повысит продуктивность работы.

Отдельно Игорь Анатольевич Наркевич отметил основные тенденции развития ординатуры и дополнительного образования.

Он особо отметил, что курс на непрерывность (НМиФО) уже выявляет ряд проблем, а именно появление частных компаний, которые не ставят перед собой целью предоставление качественных образовательных услуг для фармацевтических специалистов. «Курсы-то они закончат, а где их выпускники пройдут саму аккредитацию», — обозначил проблему Наркевич. Не породит ли такая ситуация социальную напряженность? Поэтому, возможно, пора ставить вопрос об ужесточении подхода к деятельности таких компаний.

В заключение Наркевич особо подчеркнул готовность к взаимодействию и сотрудничеству с коллегами из научно-образовательных медицинских кластеров, и в целом – со всеми научными центрами и вузами.

Владимир Иванович Кошель, ректор Ставропольского государственного медицинского университета: необходимо решить вопрос: «Что мы можем сделать вместе»

Ректор СтГМУ Владимир Иванович Кошель сосредоточился на вопросах взаимодействия, отметив готовность и важность для всех участников Северо-Кавказского кластера по выстраиванию сотрудничества с новым Волгоградским Научным центром инновационных лекарственных средств. Но при этом «нужна конкретика». “Мы должны уже в решении по итогам сегодняшнего совещания ответить на вопрос: «Что мы можем сделать вместе»”, — предложил В.И. Кошель.

«Минздрав России на недавнем селекторном совещании поставил задачу привлекать вузы к решению задач практического здравоохранения», — напомнил он.

Ректор отметил, что представляет несомненный интерес не только межкластерное взаимодействие, но и реализация международного сотрудничества, например, с фармацевтическими университетами Индии, Китая и других стран, в том числе в области выращивания лекарственных растений.

В процессе обсуждения проблем участниками совещания были выявлены основные направления дальнейшего межкластерного взаимодействия между фармацевтическими и медицинскими вузами России, принято решение перейти от «рамочного» взаимодействия к конкретным договорам между ними, учитывая особенности каждого инновационного центра. Поступило также предложение создать проектный офис.

В заключение директор ПМФИ Всеволод Леонидович Аджиенко поблагодарил всех участников совещания за активное участие в обсуждении основных перспективных задач современного высшего медицинского и фармацевтического образования.

Подготовила Светлана Богданова, ПМФИ

gmpnews