«АстраЗенека» снизила цены на социально-значимые препараты от 12 до 92%

Снижение цен на препараты, предназначенные для лечения социально-значимых заболеваний, составило от 12 до 92%

В результате конструктивного диалога Федеральной антимонопольной службы с компанией «АстраЗенека» в течение короткого периода времени были снижены предельные отпускные цены на 11 торговых наименований (8 международных непатентованных наименований) жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Диапазон снижения цен составил от 12 до 92 процентов.

Все 11 препаратов являются референтными, предназначенными для лечения социально-значимых заболеваний (респираторных, онкологических, заболеваний ЦНС).

Биофармацевтическая компания «АстраЗенека» признает важность и социальную значимость вопроса гармонизации цен на лекарственные препараты в Российской Федерации, и открыта к диалогу в этом приоритетном для государства направлении. В максимально короткий срок компания предприняла меры, чтобы, в соответствии с требованиями ФАС России, снизить цены на ряд лекарственных препаратов, в том числе локализованных на заводе в Калужской области. Компания предприняла этот шаг, несмотря на комплексные производственные процессы, в подтверждение того, что интересы пациентов для нее превыше всего.

«Мы благодарны компании «АстраЗенека» за то, что она услышала требования ФАС России, и в короткий срок снизила цены на свои препараты до необходимого уровня, несмотря на то, что такое снижение привело к существенным изменениям в ее операционной деятельности в России. Это позволит сэкономить гражданам России и бюджетной системе страны существенные средства, которые могут быть направлены в систему здравоохранения», — отметил руководитель ФАС России Игорь Артемьев.

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