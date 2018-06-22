Казахстан добился снижения цены на препараты для лечения гепатита С в 10 раз

Больше пациентов с гепатитом С будет пролечено за счет значительного снижения цены

Максимально охватить лечением пациентов с гепатитом С позволит снижение цены более чем в 10 раз на инновационные препараты Софосбувир и Даклатасвир. Такое значительное снижение стало возможно благодаря договору, заключенному между ТОО «СК-Фармация» и Программой развития ООН.

По словам исполняющего обязанности председателя правления ТОО «СК-Фармация» Берика Шарипа, на закуп препаратов Софосбувир и Даклатасвир из республиканского бюджета выделено более 1,5 млрд. тенге.

«Поскольку Программе развития ООН, выступившей организатором закупа этих лекарств, удалось добиться снижения цен на препарат в 10 раз, на всю выделенную сумму будут закуплены эти препараты. Мы постараемся максимально охватить пациентов, состоящих на диспансерном учете с вирусным гепатитом С, самым современным лечением от вирусных гепатитов», — отметил Берик Шарип.

Отметим, что препарат Софосбувир включен ВОЗ в список важнейших лекарственных средств. Лечение вирусных гепатитов препаратами Софосбувир и Даклатасвир в большинстве случаев позволяет окончательно избавиться от присутствия в организме вируса. Кроме того, такое лечение дает значительно меньше побочных эффектов, чем ранее применявшееся. Закуп препарата стал возможен благодаря договору, заключенному между ТОО «СК-Фармация» и Программой развития ООН.

mz.gov.kz