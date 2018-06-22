ФАС подозревает компанию «Натива» в недобросовестной конкуренции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 18 июня 2018 г. возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства, в котором фигурирует ООО «Натива». Как говорится в приказе ведомства, в действиях фармпроизводителя установлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренные статьей 14.5 ФЗ №135 «О защите конкуренции».

Внимание к действиям компании «Натива» привлекло российское подразделение Pfizer, а также AIPM. По мнению заявителей, российский фармпроизводитель незаконно использует результат интеллектуальной деятельности.

Pfizer является производителем лекарственного препарата под торговым наименованием «Сутент», содержащим в качестве действующего вещества МНН сунитиниб, защищенный принадлежащим Pfizer патентом № 005996 со сроком правовой охраны до 31 августа 2022 года.

А «Натива» произвела государственную регистрацию и регистрацию предельной отпускной цены на лекарственный препарат «Сунитиниб-натив», содержащий в качестве действующего вещества МНН сунитиниб.

Кроме того в ходе расследования ФАС России установлено, что указанный препарат реализуется ООО «Натива» дистрибьюторам и предлагался к продаже в ходе ряда электронных аукционов. Этот факт в ответ на запросы ФАС подтвердили ООО «Орбис Фарм», ОАО «Пермфармация», ООО «Фарм Реал», ООО «Мамонт Фарм». Две компании – ООО «Данта» и ООО «Фармкомплекс» – сообщили об участии с препаратом «Натива» в электронных торгах.

«С учетом установленных обстоятельств действия ООО «Натива» по направлению коммерческих предложений о приобретении препарата «Сунитиниб-натив», а также реализация указанного препарата дистрибьюторам представляет собой введение в оборот товара с незаконным использованием результата интеллектуальной деятельности, правообладателем которого является компания Pfizer, и противоречат положениям статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, а также требованиям добропорядочности, разумности и справедливости», – говорится в приказе ФАС.

По мнению ведомства, действия компании «Натива» могут причинить убытки Pfizer, в частности, в виде упущенной выгоды, выраженной в неполученных доходах, на которые заявитель мог бы рассчитывать при обычных условиях гражданского оборота.

«Учитывая изложенное, в действиях ООО «Натива» были установлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренные статьей 14.5 Закона о защите конкуренции», – считают в ФАС.

Дело будет рассмотрено в конце июля 2018 г.

Стоит отметить, что в сентябре 2017 г. Pfizer подала иск к ООО «Натива» о прекращении нарушения исключительного права на изобретение, а российский в свою очередь подал встречный иск о выдаче принудительной лицензии. Сейчас производство по делу приостановлено до 1 августа 2018 г., так как проводится патентно-техническая экспертиза.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»