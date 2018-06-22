Чиновников хотят наказывать за перебои с поставками лекарств

За несвоевременное или оказанное не в полном объеме обеспечение граждан лекарствами чиновников смогут оштрафовать или дисквалифицировать на два-три года. Такой законопроект, разработанный членом Совета Федерации Антоном Беляковым, внесен в Госдуму.

Об этом ТАСС сообщил сам Беляков.

Поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. Должностным лицам грозит штраф в 100–600 тысяч рублей или дисквалификация на срок от двух до трех лет.

По словам сенатора, регионы заменяют лекарства на более доступные и зачастую менее эффективные, отчасти это обусловлено отсутствием четко установленных стандартов лечения онкологических заболеваний.

Большинство регионов составляют списки льготных лекарств не из перечня ЖНВЛП, а из лекарств, цены на которые подвержены росту, полагает Беляков, ссылаясь на мониторинг фонда «Здоровье» с активистами Общероссийского народного фронта.

В этом году пациенты с ВИЧ в нескольких регионах жаловались на перебои с поставками диагностических реагентов для проведения анализов. В Подмосковье пациенты с первичным иммунодефицитом недополучали иммуноглобулин.

Источник: ТАСС

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