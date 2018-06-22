«АстраЗенека» изменила производственные планы из-за ценового спора с ФАС

«АстраЗенека», российское подразделение англо-шведской AstraZeneca, под давлением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) снизила на 12–92% предельные цены на восемь МНН (11 товарных позиций) своих препаратов из списка ЖВНЛП. Из-за этого компании пришлось скорректировать свои производственные планы.

Речь идет об 11 препаратах для лечения респираторных, онкологических заболеваний и заболеваний ЦНС.

«Мы благодарны компании «АстраЗенека» за то, что она услышала требования ФАС России и в короткий срок снизила цены на свои препараты до необходимого уровня, несмотря на то что такое снижение привело к существенным изменениям в ее операционной деятельности в России», – приводятся в сообщении слова главы ФАС Игоря Артемьева.

В феврале 2018 года ФАС обнаружила завышение цен по пяти МНН (17 товарным позициям) препаратов «АстраЗенека». После напряженных переговоров фармкомпания все же начала снижать цены.

Среди препаратов, затронутых снижением цен, – эзомепразол, фулвестрант, гозерелин и метопролол. Они входят в перечень лекарств, под производство которых «АстраЗенека» в октябре 2017 года заключила специнвестконтракт (СПИК). Всего в Калужской области после модернизации, в которую планируется вложить 1 млрд рублей, должно производиться 10 препаратов. Минпромторг говорил о возможности изменить условия СПИК с учетом новых цен, что допускается условиями таких соглашений.

В «АстраЗенеке» отказались от комментариев.

Источник: ФАС России

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