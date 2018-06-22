В Беларуси регистрация цен на лекарства будет занимать не более 1-2 месяцев

Об этом сообщила заместитель начальника управления социальной сферы и услуг Министерства антимонопольного регулирования и торговли Дарья Орлова на заседании общественно-консультативного (экспертного) совета при МАРТ, где обсуждается проект указа «О пилотном проекте по регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства».

«Предполагается, что саму регистрацию будет осуществлять Министерство здравоохранения по согласованию с Министерством антимонопольного регулирования и торговли», — пояснила Дарья Орлова. Кроме того, будет предусмотрен механизм перерегистрации предельной отпускной цены на лекарство (в случае повышения цен на сырье и т.п.) — эта процедура займет меньше, чем регистрация.

Предельные отпускные цены будут определяться по специально разработанной методике, основанной на принципе референтного ценообразования — то есть с учетом сведений о ценах производителей в странах, схожих с Беларусью по условиям обращения лекарственных средств. Порядок регистрации предлагается прописать в отдельном постановлении Совмина, где изложат требования к документам для регистрации, сроки их рассмотрения и др.

Как пояснила Дарья Орлова, при разработке механизма регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства учитывался опыт России и других стран.

Начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Людмила Реутская пояснила, что механизм регистрации цен будет распространяться на средства для лечения сердечно-сосудистых (21 международное непатентованное наименование) и онкологических (16 наименований) заболеваний. Для пилотного проекта были выбраны именно эти лекарства с учетом их востребованности, к тому же многие противоонкологические лекарства достаточно дорогие и закупаются за бюджетные средства.

От эффективности пилотного проекта будет зависеть, распространят ли этот опыт на другие группы лекарственных средств. В Минздраве рассчитывают, что проект будет успешным и такие же подходы в перспективе будут применяться к другим лекарствам.

Как пояснила исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей в Беларуси Наталья Макеева, международные фармпроизводители в целом позитивно отнеслись к предлагаемым подходам по регистрации цен. Это позволит упорядочить цены и установить прозрачные правила игры на рынке, сказала она.

Как сообщалось, в Беларуси предлагают ввести механизм регистрации предельных отпускных цен производителей на отдельные группы лекарств. По мнению МАРТ, это должно исключить возможность реализации лекарств по необоснованно высоким ценам. Согласно проекту указа, производители, уже присутствующие на внутреннем рынке, обязаны будут зарегистрировать предельные отпускные цены на лекарства из перечня до 1 января 2019 года. Если цена производителя не будет зарегистрирована, то продавать такое лекарство в Беларуси с 1 января будет запрещено.

gmpnews