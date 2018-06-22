«Ростех» намерен занять до 20% рынка УЗИ-сканеров

Завод АО «Калугаприбор», входящий в ГК «Ростех», заявил о готовности обеспечить до 20% рынка УЗИ-сканеров разработанными в сотрудничестве с Samsung приборами «Рускан-50» и «Рускан-60». Предприятие уже получило лицензию на производство медицинской техники и готовит к запуску производственную линию.

Эксперты Минпромторга оценивают потребность российского рынка аппаратов УЗИ в 4–8 тысяч изделий в год.

«Рускан» – результат локализации технологии медицинского подразделения южнокорейской Samsung, осуществленной НПО «Сканер» совместно с входящими в группу «Ростех» АО «Калугаприбор» и «Швабе».

Первые аппараты были представлены в декабре 2017 года. Предполагается, что «Сканер» возьмет на себя научно-исследовательский блок, «Калугаприбор» будет производить сканеры, а холдинг «Швабе» – продвигать их и продавать. Объем инвестиций в проект не раскрывается. До конца года предприятие планирует произвести не менее 100 единиц оборудования.

В декабре 2017 года Минпромторг предложил расширить перечень медизделий «Третий лишний», в отношении которых на госзакупках отечественные поставщики имеют преимущество перед зарубежными, на 12 позиций, включая аппараты УЗИ. По информации Vademecum, в настоящее время готовится соответствующее постановление Правительства РФ.

Источник: Интерфакс

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