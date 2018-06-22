«Фармстандарт» поставит Эвиплеру на 778 млн рублей

«Фармстандарт» второй раз подряд за год оказался единственной фармкомпанией, подавшей заявку на участие в аукционе по поставке трехкомпонентного антиретровирусного препарата (АРВ) рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин, входящего в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В результате компания получит контракт на поставку Эвиплеры от Gilead общей стоимостью 777,88 млн рублей.

«Фармстандарт» поставит Минздраву 884 958 таблеток Эвиплеры по максимальной начальной цене – 879 рублей за штуку, с остаточным сроком годности, истекающим не ранее мая 2019 года. Минздрав передаст препарат в 77 регионов России, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), а также в учреждения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Больше всего таблеток – 156 тысяч – получит Минздрав Московской области. Поставки должны быть осуществлены в срок до 1 декабря 2018 года.

В феврале 2017 и марте 2018 года «Фармстандарт» также стал единственным участником аукционов Минздрава на поставку этого препарата, получив контракты на 411 и 778 млн рублей.

Комбинированная форма рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин входит в перечень ЖНВЛП с сентября 2015 года, по данным на 2018 год, ее закупают только Минздрав и Департамент здравоохранения Москвы.

В июне 2018 года активисты движения «Пациентский контроль» выяснили, что в последние месяцы больше всего жалоб на нехватку АРВ-препаратов и расходных материалов поступает от пациентов медучреждений ФМБА.

Источник: zakupki.gov.ru

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