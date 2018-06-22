В Санкт-Петербурге ищут инвестора новой станции переливания крови

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина поручила местному комитету здравоохранения «проработать вопрос» строительства нового здания для Городской станции переливания крови (ГСПК). Объем инвестиций в проект оценивается в 1 млрд рублей. Реализовать идею планируется с помощью инвестора, искать которого будут в том числе среди фармпроизводителей, заинтересованных в продукции станции.

О необходимости увеличения мощностей городской службы крови рассказала руководитель действующей ГСПК Надежда Цыбульская на состоявшемся 21 июня заседании по вопросам развития донорства крови и ее компонентов.

В настоящее время в трехэтажном здании ГСПК удается взять кровь у 100–150 человек в день, есть лабораторные корпусы и выездные бригады, обслуживающие 150–200 доноров ежедневно. При этом кровь и ее компоненты хранятся (от шести месяцев до трех лет) в Пушкине.

Ежегодно ГСПК осуществляет забор крови у 53 тысяч доноров, в 2017 году станция поставила в больницы 19 тысяч литров крови.

В ГСПК рассчитали, что в течение 5–10 лет потребность в заготовке крови в Санкт-Петербурге может вырасти вдвое, в частности из-за роста объемов высокотехнологичной медпомощи, развития инфраструктуры для лечения онкозаболеваний, а также в связи с нуждами новых фармацевтических предприятий.

По данным региональных СМИ, Анна Митянина поручила комитету здравоохранения изучить вопрос, причем строить центр она предлагает с помощью государственно-частного партнерства или в другой форме с привлечением частных инвестиций. Интерес к этому проекту она связывает с тем, что фармкомпании нуждаются в плазме крови, которую вырабатывают на ГСПК. Как сообщил изданию «Коммерсантъ» пресс-секретарь Митяниной, стоимость строительства такого объекта оценивается до 1 млрд рублей. В ГСПК рассчитывают получить финансирование в 2022 году.

О планах строительства в особой экономической зоне «Новоорловская» в Санкт-Петербурге завода по производству препаратов крови в 2018 году заявляла, например, московская компания «Иммуно-Гем». Объем инвестиций в этот проект составит 3 млрд рублей.

Источник: Коммерсантъ

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