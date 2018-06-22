FDA под давлением: защитники прав потребителей требуют отозвать с рынка Uloric В Санкт-Петербурге ищут инвестора новой станции переливания крови » Гендиректор Биотехнопарка в Кольцово досрочно сложил с себя полномочия Владимир Кожевников руководил предприятием около семи лет. Решение о замене гендиректора принял совет директоров УК «Биотехнопарк». Пост главы компании заняла Елена Гутова, возглавлявшая дочернее ООО «Биотехнопарк-эксперт», передает «Коммерсант». Елена Гутова окончила факультет естественных наук НГУ. Более 10 лет она руководила фармацевтической компанией «Вектор-медика». Госпожа Гутова возглавляет фракцию «Единой России» в совете депутатов рабочего поселка Кольцово. Биотехнопарк инициирован правительством Новосибирской области. В начале 2018 года Контрольно-счетная палата Новосибирской области нашла многочисленные нарушения при реализации проекта. Аудиторы указывали, что в ряде случаев субсидии использованы компанией безрезультатно, а ее деятельность убыточна. Так, по подсчетам Контрольно-счетной палаты, с 2011 года в проект инвестировано около 1,2 млрд руб. бюджетных средств, при этом управляющая компания с 2013 года работает с убытком. При бюджетных вложениях в Биотехнопарк около 1,2 млрд руб. налоговые отчисления за весь период реализации проекта составили 50 млн руб., говорилось в отчете. gmpnews