FDA под давлением: защитники прав потребителей требуют отозвать с рынка Uloric

В момент одобрения противоподагрического препарата Uloric (febuxostat) американские регуляторы выдвинули компании Takeda требование провести пострегистрационные исследования для дальнейшей оценки его безопасности, сообщает FiercePharma. Теперь некоммерческая группа защиты прав потребителей требует от FDA отозвать препарат с рынка США после опубликованных в марте с.г. данных исследования, продемонстрировавших значительный риск смертельных исходов, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ).

В направленной FDA петиции группа Public Citizen указывает на наличие множества убедительных доказательств того, что при применении Uloric риск серьезных нежелательных явлений, связанных с сердечно-сосудистой системой, перевешивают любую заявленную клиническую выгоду. В петиции также говорится, что дальнейшие продажи препарата приведут только лишь к причинению пациентам вреда, который можно было бы предотвратить.

Официальный представитель Takeda заявил в этой связи, что компания представила в FDA ранее запрашиваемые результаты пострегистрационного исследования безопасности с точки зрения состояния сердечно-сосудистой системы, и что ведется работа с регулятором с целью всестороннего рассмотрения представленных данных.

Одобрение FDA от 2009 г. распространялось на применение Uloric для лечения гиперурикемии, а не непосредственно для уменьшения обострений подагры у пациентов с подагрой. Но это одобрение последовало за двумя провальными попытками тогда еще компании TAP Pharmaceutical зарегистрировать препарат в 2005 и 2006 гг.

FDA отклонило первую регистрационную заявку из-за озабоченности повышенным риском развития ССЗ, продемонстрированным в клинических исследованиях. На момент подачи второй заявки в FDA отметили, что 9 из 12 смертельных исходов среди пациентов, получавших Uloric, были связаны с ССЗ, тогда как никаких серьезных нежелательных явлений, связанных с ССЗ, не было выявлено в группе лечения препаратом сравнения allopurinol или плацебо.

В ответ за озабоченность FDA в Takeda провели еще одно исследование, в котором не было выявлено проблем, связанных с ССЗ. Но на основании объединенных данных трех КИ III фазы и двух дополнительных долгосрочных исследований эксперты FDA не смогли точно определить, связано ли применение Uloric с повышенным риском. Не одобрив препарат по указанному показанию, регуляторы настояли на внесении в инструкцию по медицинскому применению Uloric соответствующего предостережения и потребовали от Takeda проведения крупного пострегистрационного исследования безопасности.

Опасения вспыхнули с новой силой после того, как в ноябре 2017 г. FDA выпустило документ «Сведения о лекарственной безопасности», в котором предупреждало о повышенном риске развития ССЗ при приеме Uloric по сравнению с allopurinol.

Данные пострегистрационного исследования с участием 6 190 субъектов были опубликованы в марте с.г. в журнале The New England Journal of Medicine. Исследовали отметили, что через 32 мес. общее число нежелательных явлений, связанных с ССЗ, в обеих группах исследования было аналогичным, но смертность от всех причин и ССЗ была выше в группе лечения препаратом Uloric, чем в группе пациентов, получавших allopurinol.

После публикации результатов этого исследования в Takeda заявили, что причина диспропорции в числе смертей, связанных с ССЗ, еще не выяснена.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»