Британская аптечная сеть Boots предлагает посетителям услугу вакцинации

Boots запустила службу вакцинации против ветряной оспы в 30 своих магазинах по всей Великобритании, сообщает портал Pharmacy Business.

Услугу предоставляют фармацевты, он доступна для людей в возрасте от одного года до 65 лет и стоит 130 фунтов стерлингов за прививку с ревакцинацией через шесть недель. Процедура занимает около 20 минут, говорят в Boots.

«Это прекрасный пример того, как мы развиваем аптечные услуги в Великобритании, чтобы оставаться в центре общества, которые мы обслуживаем», — сказал директор аптечных служб в Boots UK Асиф Азиз.

По его словам, фармацевты имеют все необходимые клинические навыки, которые надо использовать, чтобы поддерживать здоровье пациента в тех местах, где ему удобно.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»