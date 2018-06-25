«Натива» выиграла в патентном споре с Bristol-Myers Squibb

Арбитражный суд Московской области 20 июня принял решение о полном отказе компании Bristol-Myers Squibb в удовлетворении исковых требований к ООО «Натива» по делу А41-87845/2017.

В октябре прошлого года компания Bristol-Myers Squibb подала иск к российскому производителю о пресечении угрозы нарушения патентного права путем запрета на ввод препарата в гражданский оборот. Речь шла о препарате дазатиниб-натив (МНН дазатиниб), предназначенного для лечения хронического миелолейкоза.

Арбитражный суд в действиях ответчика не усмотрел нарушения исключительных прав иностранного концерна, в результате чего было принято решение о полном отказе в удовлетворении исковых требований.

Как писал «ФВ», компания «Натива» не только успевает регистрировать дженерики препаратов, чья патентная защита еще не закончилась, но и отвечать компаниям-оригинаторам в суде. Среди оппонентов: Novartis, Pfizer, Bayer, Boehringer Ingelheim и другие. Как отмечают в компании «Натива» шесть дел они уже выиграли.

«Фармацевтический вестник»