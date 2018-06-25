Shire получает одобрение FDA на производство Gammagard Liquid на новом заводе в США

FDA одобрило производство первого продукта на новом предприятии компании Shire в Ковингтоне (штат Джорджия, США), сообщает FiercePharma. Этим продуктом станет препарат заместительной терапии Gammagard Liquid для лечения первичного гуморального иммунодефицита.

Коммерческое производство данного препарата началось в январе с.г., и в компании Shire надеются начать отгрузки в скором времени после получения разрешения на производство на предприятии в США. Компания также увеличивает прием персонала на работу на предприятии, где уже работают 900 человек. По информации компании, после выхода нового завода на проектную мощность производительность ее сети по выпуску препаратов плазмы крови увеличится на 30%.

Shire приобрела завод в Ковингтоне и препарат Gammagard Liquid в результате поглощения компании Baxalta за 32 млн долл. в 2016 г.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»