«Аптечная сеть 36,6» нарастила чистый убыток в 2017 году

«Аптечная сеть 36,6», занявшая второе место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей по итогам 2017 года», нарастила чистый убыток по МСФО. По итогам 2017 года показатель вырос на 40% – до 13,1 млрд рублей.

Выручка группы выросла на 5,6% – до 48,3 млрд рублей.

Чистый долг на конец года 2017 года составил 31,4 млрд рублей. Это на 60% больше, чем годом ранее. За первые пять месяцев группа привлекла еще 7,4 млрд рублей долга, частично рефинансировав старый. В результате на конец апреля задолженность достигла 35,4 млрд рублей.

Валовая прибыль «36,6» выросла на 14,5%, до 12,3 млрд рублей.

Ряд аптек под брендом «36,6» показал «неожиданно низкие результаты деятельности», в результате выявлено обесценение гудвилла на 1,4 млрд рублей (на столько балансовая стоимость этих аптек как актива превышает сумму, которую группа может получить от их использования). Также в отчетности группы указан убыток от обесценения прав аренды помещений на 2 млрд рублей.

В феврале 2018 года в «36,6» была сформирована новая управленческая команда – для реорганизации бизнеса группы. Гендиректором розничного подразделения стала Полина Киселева, до этого работавшая в X5 и Ассоциации компаний розничной торговли, а руководителем оптового подразделения – экс-президент «Биотэка» Олег Ковалев. Возглавил компанию бывший топ-менеджер «Биотэка» Владимир Нестеренко.

Компанию покинули сооснователи объединенной группы Иван Саганелидзе, Владимир Кинцурашвили, Темур Шакая, Игорь Жибаровский, а вслед за ними – топ-менеджеры Сергей Бичерахов и Аркадий Зятковский.

В конце ноября 2017 года Palesora Limited, которую контролировали Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе, вышла из акционеров «36,6», ей тогда принадлежало 40% компании. 28% из них перешли к кипрской Paneario Holdings Limited, которой через ряд компаний владеет юрист Филипп Леннерт.

Собрание акционеров «36,6» 21 июня утвердило новый состав совета директоров. В него вошли гендиректор одной из структур группы компаний «Регион» Алексей Аболяев и Павел Шадрин, замгендиректора ООО «Долгосрочные инвестиции», которым через кипрскую WHPA Ltd владеет основной собственник «Региона» Сергей Судариков.

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