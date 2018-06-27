«Вектор» планирует построить производство противовирусных вакцин за 4,3 млрд рублей

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» намерен реконструировать два недостроенных корпуса – производственный и складской. На их месте планируется организовать линии по выпуску лекарственных препаратов на основе рекомбинантных вирусов. Объем инвестиций в проект оценивается в 4,3 млрд рублей.

По проекту планируется запустить производство вакцин второй генерации для профилактики вирусных инфекций человека. В перспективе на предприятии могут выпускать и серию препаратов для лечения онкологических и генетических заболеваний.

По словам замдиректора «Вектора» Александра Агафонова, технологической основой предприятия станет коллекция вирусов, созданная в «Векторе». По его словам, сейчас на различных стадиях клинических и доклинических испытаний находится более 10 препаратов, а производится три противовирусные вакцины – от кори, гепатита А и лихорадки Эбола. Еще три опытные вакцины от ВИЧ/СПИД, гриппа, оспы прошли первую и вторую фазы клинических испытаний. Помимо этого, разрабатывается противораковый препарат и вакцины против шести вирусных заболеваний человека.

«Мощность корпуса позволит отрабатывать технологии культивирования штаммов вирусов для создания не менее пяти новых лекарственных препаратов в год. «Вектор» разрабатывает и планирует к выпуску на созданном производстве вакцины новой генерации, более безопасные и эффективные рекомбинантные вакцины. Сегодня в России 65% вакцин производится с применением ключевого зарубежного компонента, так что мы решаем и вопрос импортозамещения», – пояснил Агафонов.

Объем производства составит до 1 млн доз вакцин в год, а предполагаемая выручка оценивается от 100 до 500 млн рублей в год. Планируется, что на участках будет работать около 80 человек.

Инвестиции на уровне 4,3 млрд рублей авторы проекта хотят получить из федерального бюджета. Если они будут согласованы в ближайшее время, то в 2019 году «Вектор» намерен утвердить проектную документацию, а к 2021 году – реконструировать корпуса и получить необходимые для производства лицензии.

В мае 2018 года правительство внесло в Госдуму поправки к федеральному бюджету на ближайшие три года, согласно которым ГК «Ростех» дополнительно выделяется 350 млн рублей на производство противовирусных вакцин.

Источник: Infopro54.ru

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