Из Единого квалификационного справочника исключены ряд должностей фармспециалистов

Минюст России 19 июня зарегистрировал приказ Минтруда России от 09.04.2018 г. № 214н «О внесении изменений в Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения», утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации ‎от 23 июля 2010 г. №541н».

Приказом вносятся следующие изменения:

— в разделе II «Должности руководителей» исключить квалификационные характеристики должностей «Директор (заведующий) фармацевтической организации» и «Заведующий аптечным складом»;

— в подразделе «Должности специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием» раздела III «Должности специалистов» исключить квалификационную характеристику должности «Провизор».

Изменение в приказ вносится в связи с принятыми профессиональными стандартами «Специалист в области управления фармацевтической деятельностью» (утвержден приказом Минтруда России от 22 мая 2017 г. №428н) и «Провизор» (утвержден приказом Минтруда России от 6 марта 2016 г. №91н), которые содержат квалификационные характеристики профессий: «Директор (заведующий) фармацевтической организации», «Заведующий аптечным складом» и «Провизор».

«Исключение из приказа Минздрава № 541н квалификационных характеристик должностей «Директор (заведующий) фармацевтической организации», «Заведующий аптечным складом», «Провизор» – положительная тенденция для всего фармацевтического рынка», – отмечала ранее в интервью «ФВ»исполнительный директор Национальной фармацевтической палаты Елена Неволина.

Напомним, Национальная фармацевтическая палата долгое время боролась с абсурдной ситуацией на аптечном рынке – согласно действующим нормативным документам специалисты, имеющие сертификат по специальности «Управление и экономика фармации», не могут работать за первым столом. Аптечные организации регулярно штрафовали за продажу лекарств сотрудниками, занимающими должность директора или заведующего аптекой.

«Проблема связана с тем, что ряд документов вступали в противоречие друг с другом. При проверках аптечных учреждений фиксировались требования к руководителям аптеки о необходимости переподготовки и получения сертификата по «фармацевтической технологии», для того чтобы заниматься реализацией лекарственных препаратов. Мы со всех сторон рассматривали варианты решения проблемы. Но был тупик: пока приказ № 541н в отношении квалификационных требований к руководителям-провизорам действовал, ситуация не могла разрешиться», – комментирует ситуацию Елена Неволина.

«Фармацевтический вестник»