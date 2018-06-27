Объем производства Калужского кластера к 2020 году может превысить 100 млрд рублей

Объем производимой калужским фармацевтическим кластером продукции к 2020 году увеличится в 3 раза по сравнению с 2017 годом, сообщил директор регионального агентства инновационного развития Анатолий Сотников во время визита в Калугу главы АСИ Светланы Чупшевой.

«В прошлом году мы вышли на объем в 35 млрд рублей, это почти в 6 раз выше, чем было в 2012 году, и к 2020 году кластер вырастет еще в 3 раза», — сказал А.Сотников.

Таким образом, предполагается, что объем производства в фармкластере превысит 100 млрд рублей.

Кластер «Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина» Калужской области был сформирован в 2011 году и в марте 2012 года был юридически оформлен в виде АССОЦИАЦИИ «Калужский фармацевтический кластер». На сегодняшний день кластер объединяет 63 компании.

Отраслевая специализация кластера – проведение доклинических и клинических исследований, разработка, синтез и внедрение в производство фармацевтических субстанций и радиофармпрепаратов, промышленное производство готовых лекарственных средств (ГЛС) и фармацевтических субстанций, инфузионных растворов и парентерального питания.

ИСТОЧНИК: ИНТЕРФАКС

gmpnews