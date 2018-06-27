Московские власти перенесли тендер на закупку иммуноглобулина на июль

Министерство здравоохранения Московской области внесло в план закупок тендер на закупку иммуноглобулина. Он состоится в начале июля, а не в июне, как анонсировалось ранее, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Тендер повторно внесен в план закупок. Планируется повторное размещение электронных аукционов в начале июля, на сумму 47,2 млн рублей«, — заявили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

Ранее СМИ сообщили о том, что объявленный минздравом Подмосковья тендер на закупку иммуноглобулина не состоялся, предположительно, из-за низкой стартовой цены. В результате люди с первичным иммунодефицитом не получали жизненно необходимое лечение с марта, некоторым из них в медицинских учреждениях говорили, что аналога этого лекарства нет. Позднее минздрав Подмосковья подтвердил, что иммуноглобулин не был закуплен, однако вместо него был приобретен аналог, поэтому ситуация не отразилась на лечении больных.

Министр здравоохранения региона Дмитрий Марков заявил, что ведомство также проведет проверки жалоб на отказ в лечении первичного иммунодефицита из-за отсутствия иммуноглобулина.

gmpnews