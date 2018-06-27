Чиновников, не обеспечивших льготников лекарствами, предлагается штрафовать и дисквалифицировать

За несвоевременное или оказанное не в полном объеме обеспечение граждан лекарствами или специализированными продуктами лечебного питания должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от ста тысяч до шестисот тысяч рублей или дисквалифицированы на срок от двух до трех лет. Соответствующие поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях внесены в Госдуму 21 июня.

Автор законопроекта № 494344-7«О внесении изменений и дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» член Совета Федерации Антон Беляковуказывает, что в 2017 году обеспеченность граждан большинства субъектов РФ как жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами, так и препаратами, необходимыми для лечения орфанных заболеваний, осталась достаточно низкой. По итогам первого полугодия 2017 года, по данным Росдравнадзора, обеспеченность ЖНВЛП составила всего 65% в среднем по стране. По результатам мониторинга ассортимента и цен на ЖНВЛП, который проводит Росздравнадзор, за этот период выросло количество регионов, где показатель доступности препаратов составляет ниже среднего.

«Как свидетельствуют результаты мониторинга, проведенного Фондом «Здоровье» совместно с активистами ОНФ, большинство регионов составляют свои списки льготных лекарств не из препаратов федерального перечня ЖНВЛП, цены на которые регулируются государством, а из лекарств, цены на которые подвержены значительному росту. И подобная политика привела к тому, что в ряде субъектов в региональные перечни не попали препараты для лечения ВИЧ и онкологических заболеваний, при том, что в них были включены лекарства с недоказанной эффективностью и даже гомеопатические препараты. В некоторых региональных перечнях были использованы торговые наименования препаратов вместо международных непатентованных наименований, что ограничивает конкуренцию при закупках и ведет к росту цены лота. По информации, предоставленной Генпрокуратурой на запрос Лиги защитников пациентов, только в 2016 году по России было выявлено 15 тысяч нарушений по лекарственному обеспечению», – указано в пояснительной записке.

Автор законопроекта отмечает, что в России уже не первый год обсуждается необходимость введения специализированной нормы, устанавливающей ответственность медработников за отказ в выдаче рецептов на лекарственные препараты при наличии показания к их применению. Однако до сих пор не ставился вопрос об установлении ответственности для должностных лиц органов государственной власти субъектов РФ, виновных в нарушении порядка обеспечения граждан необходимыми лекарственными препаратами. Сенатор предлагает ввести такую ответственность.

«Фармацевтический вестник»