Владимир Путин поручил поддержать разработчиков медизделий из биосовместимых и биоразлагаемых полимеров

Так, Правительству РФ поручено до 15 сентября представить предложения, направленные на реализацию мер по поддержке научных коллективов, разрабатывающих медицинские изделия из биосовместимых и биоразлагаемых полимеров, в целях доведения результатов научных разработок до промышленного производства медицинских изделий и ускорения их вывода на рынок, а также внедрения в практическую деятельность медицинских организаций.
Министерству труда и социальной защиты совместно с Министерством здравоохранения, Министерством науки и высшего образования, Министерством просвещения и Министерством культуры РФ поручено обеспечить дальнейший мониторинг показателей заработной платы категорий работников бюджетного сектора экономики. Доклад – до 15 июля 2018 г., далее – ежеквартально.
Кроме того, Минздраву России совместно с администрацией Владимирской области поручено обеспечить в г. Струнино Владимирской области проведение капитального ремонта (реконструкции) зданий районной больницы и детской поликлиники, а также оснащение этих ЛПУ современным медицинским оборудованием. Доклад – до 31 декабря 2018 г.
Стоит отметить, что во время «Прямой линии» Владимир Путин заявил, что в России готовится национальная стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями.
«Программа готовится. Нужно строить новые онкоцентры и дооборудовать уже имеющиеся. До 2024 года на эти цели будет потрачен триллион рублей», – заявил президент.
Фото: kremlin.ru