AlphaRM: самым быстрорастущим по количеству аптек является Уральский ФО

Количество аптечных учреждений в России по итогам апреля 2018 г. составило 64 565, что по сравнению с апрелем предыдущего года выше на 6%, посчитали аналитики компании AlphaRM. При этом объем коммерческого розничного рынка (все продажи аптек, включая БАД и прочий ассортимент) с января по апрель 2018 г. достиг 401,2 млрд руб. в ценах конечного потребителя и вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.

Наибольшая доля аптечных точек приходится на Центральный федеральный округ — 29%, далее следуют Приволжский и Сибирский округа с 21 и 13% соответственно. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года самым быстрорастущим по количеству аптечных учреждений является Уральский федеральный округ — прирост количества точек в регионе составил 9%. Далее следуют Приволжский (+8%) и Центральный (+7%) федеральные округа.

«Фармацевтический вестник»