Лекарственное обеспечение ЕАО сосредоточится в рамках одного госпредприятия

Районные аптеки Еврейской автономной области станут частью ГП «Фармация». Руководители двух районов ЕАО – Смидовичского и Облученского – просят передать центральные районные аптеки, расположенные на их территории, в собственность субъекта РФ. Таким образом они смогут быстрее получать препараты (сейчас они сначала приходят в Биробиджан, а затем распределяются по районам).

«Если муниципальная аптека станет филиалом ГП «Фармация», то лекарства будут сразу завозиться в эту аптеку, тем самым ускорятся поставки лекарств в районы», – уверен начальник Управления здравоохранения правительства ЕАО Валерий Жуков.

Кроме того, районные аптеки могут не справиться с требованиями федерального законодательства. У них нет условий для хранения сильнодействующих лекарственных средств, а также возможности установить программное обеспечение для работы с льготниками.

Губернатор области Александр Левинталь уже поручил муниципалитетам направить необходимый пакет документов в Комитет по управлению государственным имуществом.

В 2017 г. ГП «Фармация» было наделено полномочиями единственного поставщика препаратов и медизделий в регионе, в том числе и для льготных категорий граждан и ЛПУ. По мнению властей, эта мера уже показала свои результаты: если осенью 2017 г. в ЕАО было более 4 тыс. отсроченных рецептов, то уже в начале 2018 г. вместо отложенного спроса появились запасы лекарств. Валерий Жуков отмечает, что централизованные закупки помогут не только сэкономить бюджетные деньги, но и позволят избежать дефицита препаратов для граждан. Кроме того появится возможность перераспределять их между больницами в случае некорректного составления заявок.

Ольга Коберник

«Фармацевтический вестник»