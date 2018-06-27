Уточнен перечень документов, которыми подтверждается страна происхождения стентов и катетеров

Правительство уточнило перечень документов, которыми подтверждается страна происхождения стентов для коронарных артерий и катетеров при их госзакупках. Соответствующее Постановление Правительства РФ от 20.06.2018 № 701 подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Изменениями уточнено, что в качестве подтверждения страны происхождения стентов для коронарных артерий и катетеров может выступать заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ, выдаваемое Минпромторгом России в порядке, установленном Правилами выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17.07.2015 № 719.

Кроме того, действие постановления Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2017 г. № 1469, которое истекало 1 июля 2018 г., продлено до декабря 2019 г.

«Фармацевтический вестник»