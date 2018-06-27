«  
  »

«О заполнении области аккредитации испытательными лабораториями (центрами), проводящими исследования (испытания) и измерения лекарственных средств»

Принят: Июнь 22, 2018

Разъяснение Росаккредитации от 22.06.2018 «О заполнении области аккредитации испытательными лабораториями (центрами), проводящими исследования (испытания) и измерения лекарственных средств»

«Фармацевтический вестник»

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

Июнь 26, 2018 | Просмотров: 130