В Великобритании могут быть ужесточены правила онлайн-торговли лекарствами

Генеральный фармацевтический совет (GPhC) Великобритании обеспокоен тем, как легко можно купить некоторые лекарства в интернет-аптеках. Поэтому регулятор начал консультации по поводу целесообразности изменения регулирования онлайн-торговли лекарствами, сообщает отраслевое издание Pulse.

GPhC опубликовал документ, где предложил новые меры, которые могут быть реализованы онлайн-аптеками для защиты людей, покупающих определенные лекарства в Интернете, включая опиаты, антибиотики, ингаляторы для астмы и т.д.

В частности, речь идет о запрете продажи некоторых лекарств в Интернете, если аптека не сможет проверить необходимые данные, например, контакты лечащего врача.

Владельцам аптек необходимо будет представить план по управлению рисками в случае, если рецепт выписывает врач, находящийся за пределами Великобритании, они должны проследить, чтобы при назначении какого-либо препарата были соблюдены рекомендации по назначению лекарств в Великобритании, а также национальное законодательство страны, где находится доктор.

Пациентам следует предоставить достоверную информацию о клинике и враче, чтобы получить необходимые лекарства.

«Лекарства не являются обычными товарами и не должны рассматриваться как таковые, – считает главный исполнительный директор GPhC Дункан Рудкин. – Регулирование медицинских услуг в Интернете сложное, оно требует взаимодействия с различными организациями и агентствами, ответственными за различные части фармацевтического обслуживания. Мы хотим укрепить гарантии для пациентов и общественности через руководство, которое мы устанавливаем для владельцев аптек, и через наши проверки онлайн-аптек».

Консультации продлятся до 21 августа текущего года.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»