На Украине каждая третья аптека участвует в программе лекарственного возмещения

Благодаря программе «Доступные лекарства» количество вызовов скорой помощи из-за инсультов, инфарктов и приступов бронхиальной астмы на Украине сократилось на 17 тыс. Об этом на расширенном совещании по обеспечению граждан лекарствами и медицинскими изделиями 25 июня 2018 г. заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Об этом сообщает издание «Гордон».

По словам министра, в программу вошли около 7,5 тыс. аптек, то есть каждая третья.

Глава Минздрава считает, что местные власти должны работать над тем, чтобы увеличить количество аптек, участвующих в программе.

С 1 апреля 2017 г. на Украине запущена программа реимбурсации по ценообразованию на лекарства, которая предполагает, что пациенты будут оплачивать стоимость аптечных препаратов для лечения бронхиальной астмы, диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний частично.

В июле 2017 г. Министерство здравоохранения опубликовало реестр препаратов, которые участвуют в программе «Доступные лекарства». В него вошли 199 препаратов

43 производителей (21 производитель из стран Евросоюза, 17 – из Украины, четыре – из Индии, один – из Израиля).

По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, с 22 января 2018 г. на Украине действует новый список медпрепаратов в рамках программы «Доступные лекарства»:

239 медикаментов, из которых 47 являются полностью бесплатными для граждан.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»