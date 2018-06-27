Tissue Regenix будет поставлять в Великобританию остеоиндуктивные имплантаты На Украине каждая третья аптека участвует в программе лекарственного возмещения » Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией Обсуждение рынка «схематозов», который, по оценкам представителей аптечной розницы, зани­мает 15—20%, похоже, зашло в тупик. О том, что «переливы» товара во вторичную дистрибуцию существуют давно, знают все. Особенно гневно звучат речи добросовестных аптечных сетей. При этом ни у кого не поворачивается язык публично огласить имя хотя бы одной конкретной компании, которая не брезгует «схематозами». Игру в «мафию» долго под­­держивали и произво­дители, но терпение, похоже, лопнуло. Теперь они в категоричной форме требуют рассекретить «злодеев». Публичные обвинения без конкретных имен могут привести к дестабилизации ситуации на фармрынке. «Фармацевтический вестник»