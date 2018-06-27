Участники GxP-саммита продемонстрируют свой потенциал для ведущих фармкомпаний

Порядка 700 заявок на участие в GxP-саммите прислали студенты и аспиранты российских и зарубежных медицинских вузов в Экспертный совет GxP-саммита. Качество работ и их уровень вызвали восхищение у экспертов отрасли. Представлены серьезные исследования, творческие работы, с необычным взглядом на проблемы и предложения по их решению. И это уже не просто студенческие работы, это взгляд будущих специалистов современной фармацевтической отрасли.

Участники GxP-саммита продемонстрируют свои знания и свой потенциал для ведущих фармкомпаний, тем самым дав неплохой старт своей карьере.

II Всероссийский межвузовский GxP-саммит с международным участием «Выбор лучших. Время вперед», пройдет 3-6 июля 2018 г. в Сочи (Роза Хутор). Организаторы: ООО «Деловая Столица» и благотворительный фонд «Путеводная звезда» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» Минпромторга России.

«Фармацевтический вестник»