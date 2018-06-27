Призыв «покупать в проверенных аптеках» признан ненадлежащей рекламой

Комиссия Волгоградского УФАС 27 июня подтвердила наличие нарушения закона «О рекламе» в баннере, который разместило ГУП ВО «Волгофарм».

«Растяжка» должна была привлечь покупателей в недавно открывшуюся аптеку и гласила: «Здоровье – не азартная игра. Покупайте лекарства в проверенных аптеках!!! Новая аптека «Волгофарм» через 200 м». Однако нашлись два гражданина, которые посчитали, что такое рекламное сообщение отпугивает покупателей от посещения аптек других сетей и дискредитирует конкурентов ГУП. Они обратились в УФАС.

ГУП ВО «Волгофарм» предоставило экспертное заключение, суть которого сводится к тому, что «речевые нарушения, противоречащие содержанию статьи 5 закона «О рекламе», в тексте рекламного послания отсутствуют». Однако волгоградское УФАС привлекло к делу другого эксперта, который не разделил мнение своего коллеги и сделал другое заключение. В итоге терорган признал рекламу противоречащей законодательству, но поскольку баннер давно демонтирован, обошлось без выдачи предупреждения. Впрочем, это не исключает возможности привлечения «Волгофарм» к административной ответственности.

Ранее в разговоре с корреспондентом «ФВ» руководитель «Волгофарм» высказывала готовность предприятия отстаивать свою правоту в данном вопросе в судебной инстанции.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»