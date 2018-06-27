FDA одобряет новый мощный антибиотик Zemdri

Американские регуляторы одобрили сильнодействующий антибиотик Zemdri биотехнологической компании Achaogen из Южного Сан-Франциско (шт. Калифорния, США), но это не было безусловной победой, сообщает FiercePharma. Zemdri будет применяться для лечения лекарственно-устойчивых инфекций мочевыводящих путей (ИМП). По второму ожидаемому показанию — лечение инфекций кровотока — препарат не получил одобрения.

Препарат показан к применению у взрослых пациентов с осложненными формами ИМП при отсутствии других вариантов лечения. По заявлению генерального директора Achaogen Блейка Уайза, препарат разработан таким образом, чтобы сохранять сильное действие при атаке на возбудителей инфекций, с трудом поддающихся лечению и устойчивых ко многим антибиотикам.

Грамотрицательные патогены с множественной лекарственной устойчивостью, которые являются мишенями для Zemdri, стали основной угрозой для системы здравоохранения и пациентов, поскольку вызываемые ими заболевания связаны с необходимостью длительной и дорогостоящей госпитализации. Для нашего времени вывод на рынок нового антибиотика — редкость. В последние годы эксперты много говорили об отсутствии новых разработок в сегменте антибиотиков, несмотря на широкое распространение лекарственно-устойчивых патогенов во всем мире.

Инструкция по применению Zemdri будет содержать особое предупреждение о том, что препарат может вызывать поражение почек, потерю слуха и нейромышечную блокаду. Будет также указано, что Zemdri может вредить внутриутробному развитию плода.

Аналитики компании Leerink прогнозируют пиковые продажи препарата на уровне 500 млн долл.

В минувший вторник акции компании Achaogen упали на 22% на смешанных новостях.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»