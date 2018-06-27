GE Healthcare станет независимой компанией

GE Healthcare выделится из состава компании General Electric (GE) в течение ближайших 12—18 месяцев, сообщает BioSpace. По всей вероятности, компания будет находиться в Чикаго (шт. Иллинойс, США), где расположена ее штаб-квартира.

Выделение GE Healthcare в отдельную компанию является частью стратегического исследования. Вслед за этим от гиганта GE могут отпочковаться другие компании.

GE Healthcare работает в сферах медицинской визуализации, мониторинга, биопроизводства и технологий клеточной терапии.

В заявлении генерального директора GE Healthcare Кирана Мерфи говорится, что стратегическая концепция компании связана с обеспечением более персонализированных, точных и эффективных решений для каждого пациента. Г-н Мерфи сказал также, что в качестве независимого глобального игрока в сфере здравоохранения компания обретет дополнительную гибкость с точки зрения будущих возможностей роста, сможет быстро реагировать на изменения в отрасли и инвестировать в инновации. Компания намерена действовать с опорой на высокий уровень потребностей клиентов в комплексных высокоточных решениях в сфере здравоохранения и компетенции в области цифровых технологий и аналитики.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»