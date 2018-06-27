DSM Group: объем коммерческого рынка лекарств в мае составил 77 млрд руб. УФАС не выявило недобросовестной конкуренции в деятельности ООО «Аптечная сеть Пик-НН» » Татьяна Яковлева назначена первым заместителем министра здравоохранения РФ Заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева 26 июня назначена первым заместителем глав Минздрава Вероники Скворцовой. Соответствующее распоряжение Правительства РФ от 26.06.2018 г. № 1271-р подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Татьяна Яковлева окончила медучилище (1978), Ивановский мединститут (1985), Московский государственный социальный университет (2001). С 1985 по 1999 гг. работала врачом в лечебных учреждениях Ивановской области. В 1999 году избрана депутатом Госдумы третьего созыва по Ивановскому одномандатному избирательному округу № 78 (Ивановская область). Позднее избиралась депутатом Госдумы 4, 5 и 6 созывов. С июля 2012 года – заместитель министра здравоохранения РФ. «Фармацевтический вестник»