DSM Group: объем коммерческого рынка лекарств в мае составил 77 млрд руб.

Объем коммерческого рынка лекарственных препаратов в мае 2018 г. составил 77,0 млрд руб. (в розничных ценах), посчитали аналитики DSM Group . По сравнению с апрелем емкость рынка уменьшилась на 6,3%. В сравнении с маем 2017 г. в текущем году объемы продаж увеличились на 1,3%. Увеличение коммерческого рынка лекарств за первые пять месяцев 2018 года относительно аналогичного периода 2017 года в рублевом эквиваленте составило 4,8%.

Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в мае по сравнению с апрелем снизилась на 2,6% и составила 183,0 рублей.

Структура коммерческого рынка ЛП в мае 2018 г. по ценовым сегментам претерпела ряд изменений в пользу препаратов высокого ценового сегмента по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Удельный вес группы лекарственных препаратов до 50 руб. не изменился по отношению к маю 2017 г. и составил 4,8%. На 0,3% относительно мая прошлого года сократилась доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. Удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150-500 руб. сократился с 42,6% в мае 2017 г. до 41,8% в мае 2018 г. Доля дорогостоящих препаратов составила 41,9%, что на 1,0% выше веса группы в предыдущем году и на 0,4% выше, чем в апреле.

По итогам мая 2018 г. 59,5% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах измерения), однако в виду своей невысокой цены относительно импортных лекарств в стоимостном выражении они заняли 29,0%.

Коммерческий сегмент рынка по итогам мая 2018 г. на 35,0% был представлен рецептурными препаратами и на 65,0% безрецептурными лекарствами в упаковках, в стоимостном выражении рынок практически поделен пополам (52,4% и 47,6% соответственно).

Рейтинг компаний по стоимостному объему продаж в мае 2018 г. возглавила компания Bayer, на втором месте – Sanofi, на третьем – Novartis. ТОП-3 бренда ЛП по стоимостному объему аптечных продаж в России по итогам мая 2018 г. состоял из таких препаратов, как «Детралекс» (0,8%), «Нурофен» (0,8%); на третьем месте – «Ксарелто» (0,7%).

Объем российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в мае 2018 г. уменьшился на 5,0% относительно апреля и составил 4,2 млрд руб. В натуральном выражении объем аптечного рынка БАД в пятом месяце 2018 г. сократился на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 26,6 млн упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в мае 2018 г. по сравнению с апрелем уменьшилась на 1,4% и составила 157,5 руб.

ТОП-3 производителей БАД занимает 26,5% рынка в мае в стоимостном выражении, рейтинг состоит из компаний «Эвалар» (17,1%), Pharma-Med (4,8%) и Solgar Vitamin And Herb (4,6%).

«Фармацевтический вестник»