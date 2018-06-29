FDA не удовлетворило состояние производства китайской Henan Lihua Pharmaceutical

FDA в июне 2018 г. направило предупреждение в компанию Henan Lihua Pharmaceutical Co. Ltd. после инспекции производственных объектов компании в провинции Хэнань, Китай. Американский регулятор обнаружил отклонения от стандартов GMP, связанных с целостностью данных.

В письме агентство заявило, что компания не проверила и не утвердила документы, связанные с качеством. У производителя были обнаружены пустые записи о производстве и отметки об этих записях. «Ваша система качества не может контролировать эти записи, чтобы гарантировать, что информация является точной и надежной. Использование неконтролируемых записей без проверки и утверждения единицы измерения качества создает риск целостности данных и адекватную гарантию качества продукции», –говорится в письме.

По данным FDA, компания также не смогла сохранить полные данные лабораторных испытаний. «Необходимо сохранить необработанные данные, чтобы обеспечить возможность восстановления деятельности GMP и при необходимости проверять необработанные данные для контрольных испытаний GMP», – сказано в сообщении агентства.

FDA попросило компанию предоставить агентству информацию о всестороннем расследовании неточностей в записях и отчетности, оценку риска потенциальных последствий сбоев данных о качестве продукции и стратегию управления, включающую корректирующие и превентивные действия.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»