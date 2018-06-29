«Эвалар» совместно со Службой крови поддержали доноров

В июне в аптечной сети «Эвалар» в Москве прошла акция «Спасибо, донор», приуроченная к Всемирному Дню донора крови и направленная на поддержку ответственного донорства крови и ее компонентов. Партнером проекта стал Центр крови ФМБА России.

В рамках акции каждый, кто сдал кровь в период с 24 мая по 24 июня или предъявил удостоверение Почетного донора Москвы или России, мог получить подарочный набор продукции «Эвалар» для поддержания здоровья доноров. В акции приняло участие около 600 человек, из которых 263 человека – это Почетные доноры России или Москвы.

С 2008 года Минздрав России, ФМБА и Центр крови ФМБА России реализуют масштабную Программу развития донорства крови и ее компонентов, в которой задействованы все субъекты Российской Федерации. Среди важнейших направлений деятельности – разработка прогрессивных форм и методов организации службы крови, внедрение современных технологий производства и применения компонентов крови в практическое здравоохранение.

«Фармацевтический вестник»